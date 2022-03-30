Гравці Fortnite уже зібрали 100 мільйонів доларів на гумдопомогу Україні

З початку благодійної ініціативи компанії Epic Games - розробника гри Fortnite, користувачам гри вдалось зібрати 100 млн доларів на гуманітарну допомогу Україні.

Про це йдеться у повідомленні Epic Games.

Також в ініціативі бере учать Xbox.

"Оновлення: до 29 березня ми разом зібрали 100 мільйонів доларів США для гуманітарної допомоги людям, які постраждали внаслідок війни в Україні", - заявили в Epic Games.

Збір формується з усіх покупок гравців усередині програми за реальні гроші - набори V-баксів, підписка "Загін Fortnite", подарункові бойові перепустки та косметичні набори.

Користувачів, які не хочуть брати участь в ініціативі, просять утриматися від будь-яких покупок до закінчення ініціативи.

Нагадаємо:

Американський розробник відеоігор Epic Games (відомий іграми Gears of War, Fortnite і Unreal Tournament) направить весь дохід від Fortnite, зібраний з 20 березня по 3 квітня, на гумдопомогу постраждалим унаслідок війни в Україні.

Гроші підуть UNICEF, Direct Relief, World Food Program та UNHCR (Управління верховного комісара ООН у справах біженців). У найближчі тижні перелік розширять.

Компанія перекаже кошти "настільки швидко, наскільки це можливо".

Раніше Epic Games (Gears of War, Fortnite, Unreal Tournament) заявив про припинення комерційних відносин з Росією.