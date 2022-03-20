Epic Games направить весь дохід від нового сезону гри Fortnite на гумдопомогу українцям
Американський розробник відеоігор Epic Games (відомий іграми Gears of War, Fortnite і Unreal Tournament) направить весь дохід від Fortnite, зібраний з 20 березня по 3 квітня, на гумдопомогу постраждалим унаслідок війни в Україні.
Про це йдеться у заяві компанії.
"Epic направить весь дохід, який принесе Fortnite з 20 березня 2022 року до 3 квітня 2022 року, у вигляді гуманітарної допомоги людям, які постраждали внаслідок війни в Україні.
Xbox збирається брати участь у цій акції і передати всю виручку за Fortnite за цей період, тому разом ми зможемо зібрати більше коштів", - заявили в компанії.
Epic Games назвав організації, яким підуть гроші - UNICEF, Direct Relief, World Food Program та UNHCR (Управління верховного комісару ООН у справах біженців), у найближчі тижні перелік розширять.
Компанія додає, що перерахує кошти "настільки швидко, наскільки це можливо".
Fortnite - найпопулярніша серед молоді, 400 мільйонів людей грають по всьому світу, додав глава Мінцифри України Михайло Федоров.
"Головна мета компанії - розказати про жорстоку війну, яка відбувається прямо зараз та показати наслідки нападу РФ на Україну.
Дякую команді Epic Games за чудову ініціативу та підтримку українського народу", - написав міністр.
Нагадаємо:
Американський розробник Epic Games (розробник Gears of War, Fortnite і Unreal Tournament) заявив про припинення комерційних відносин з Росією.
Економічна правда
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