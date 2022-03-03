Харчовики обіцяють робити "можливе і неможливе", щоб "хліб і до хліба" були щодня

Об'єднання та підприємства харчової промисловості України заявили, що, попри нестачу сировини, обстріли та удари, порушення логістики, працюють над тим, аби в українців щодня "був хліб і до хлібу".

Пор це йдеться у відкритому зверненні, опублікованому на сайті Держпродспоживслужби.

"Вже тиждень наша країна мужньо обороняється, країна б’ється за кожен метр нашої території, за кожне місто і кожне село і ми перемагаємо! І ми, виробники харчових продуктів України б’ємося разом з нашими воїнами, нашими захисниками, інколи на межі можливостей, але забезпечуючи наших людей продовольством.

Нестача сировини, збої в постачанні ресурсів, дефіцит енергоносіїв, нестача робочих рук, ракетні та бомбові удари, обстріли, порушення логістики. Проте наші співробітники щодня виходять на роботу, наші водії під обстрілами розвозять необхідні харчові продукти", - заявили у зверненні.

Об'єднання та підприємства додали, що "працюють млини, працюють пекарні, працюють молоко- та м'ясо- переробні підприємства та багато інших харчових виробництв".

Вони закликали всіх виробників тримати зв'язок із координаторами, "з відповідальними заступниками голів обласних військових адміністрацій".

"Ми зробимо все можливе та неможливе щоб хліб і до хліба були щодня у кожного з вас! Ми не зупинимося.

Ми вистоїмо та переможемо. Руський воєнний корабль, ти знаєш дорогу", - йдеться у зверненні.

Нагадаємо:

Мінагрополітики спільно з Мінсоцполітики розробили план забезпечення продуктами харчування усіх, хто в умовах війни потребує допомоги.

Економічна правда