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6 500 гривень "єПідтримки": загалом виплатили уже 22 мільярда

Вівторок, 29 березня 2022, 18:54

У рамках виплат 6500 грн по програмі "єПідтримка" уже 3,3 млн українців отримали кошти - загалом виплатили 22 млрд грн.

Про це повідомляє Мінцифри.

"Від початку запуску послуги ми вже отримали 4,4 млн заявок у Дії на єПідтримку", - йдеться у повідомленні.

У міністерстві нагадали, що подати заявку, щоб отримати 6500 грн, можна до 31 березня включно.

"єПідтримка надходитиме доти, доки всі не отримають кошти", - пояснили у відомстві.

Послуга доступна для найманих працівників, за яких сплачується ЄСВ, та ФОП усіх груп із населених пунктів, де активно ведуться бойові дії. Кошти можна витрачати без обмежень, а також знімати в банкоматах або перераховувати на інші картки.

Нагадаємо:

Кабінет міністрів визначив, що 31 березня 2022 року є останнім днем подання запитів для отримання допомоги в рамках програми "єПідтримка".

Економічна правда

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