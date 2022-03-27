6 500 гривень "єПідтримки": Кабмін обмежив термін подання заявок
Кабінет міністрів визначив, що 31 березня 2022 року є останнім днем подання запитів для отримання допомоги в рамках програми "єПідтримка".
Про це йдеться йдеться у постанові уряду №367 від 26 березня.
"Установити, що останнім днем подання запитів (заявок) для отримання допомоги в рамках Програми "єПідтримка" є 31 березня 2022 року", - йдеться у постанові.
Хто може отримати 6 500 грн
- ФОПи всіх груп, які сплатили ЄСВ за четвертий квартал 2021 року.
- Наймані працівники, за яких сплачений ЄСВ за четвертий квартал, крім працівників організацій, які отримують кошти з держбюджету.
- ФОПи, які не перебувають у стані припинення діяльності, реорганізації або ліквідації.
Нагадаємо:
Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що кожен громадянин України, у якого Росія забрала можливість працювати, отримає по 6 500 грн без жодних умов.
Від 7 березня всі наймані працівники, за яких сплачується ЄСВ, та ФОПи усіх груп із регіонів, де тривають активні бойові дії, можуть залишити заявку на отримання 6 500 грн допомоги.
Кабмін виділив на такі виплати 21,45 мільярда гривень. Станом на 22 березня заявки на отримання допомоги подали 3,1 мільйона українців.
21 березня почалися виплати 6 500 грн "єПідтримки".
Економічна правда
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