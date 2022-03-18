Міжнародний союз біатлоністів почав процедуру усунення федерацій РФ і Білорусі

Виконком Міжнародного союзу біатлоністів (IBU) ухвалив рішення негайно розпочати процедури усунення національних федерацій Росії та Білорусі.

Про це йдеться у заяві IBU.

"Рішення наслідує попередні заходи IBU щдо запобігання участі російських і білоруських спортсменів у змаганнях під егідою IBU, щоб захистити спортсменів інших федерацій та спортивну цілісність змагань.

Виконком IBU погодився на додаткові кроки на підставі того, що національні федерації Росії та Білорусі як представники своїх націй не виконали своїх гуманітарних зобов’язань у дусі Конституції IBU", - наголосили в IBU.

Обидві національні федерації мають сім днів, щоб відреагувати. Після закінчення цього терміну розглянуть відповіді та ухвалять остаточне рішення щодо призупинення.

Виконком IBU також оголосив про співпрацю з національними федераціями Австрії, Чеської Республіки, Франції, Німеччини, Італії, Норвегії, Швеції та Швейцарії, щоб надати "вкрай необхідну підтримку українській біатлонній спільноті".

"IBU працюватиме з вісьмома національними федераціями, які беруть участь у проєкті, щоб проводити тренувальні табори для українських спортсменів та команд усіх категорій, як тільки вони зможуть виїхати за межі України.

IBU направить на проєкт комплектації українців спортивним знаряддям 250 тисяч євро", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

Спочатку IBU заявив, що позбавить Росію та Білорусь права виступати під державними прапорами та іншими символами. Забороненими будуть також державні гімни.

Взяти участь у змаганнях за цим рішенням могли лише окремі "нейтральні" спортсмени.

Крім цього, російські й білоруські біатлоністи, які брали б участь у змаганнях, не отримували б очок за свої результати в заліку Кубка націй та в естафетах.

Згодом IBU заявив, що взагалі відсторонив росіян і білорусів від участі в усіх міжнародних турнірах під своєю егідою.

Економічна правда