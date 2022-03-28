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Bloomberg зупиняє роботу в Росії та Білорусі через війну проти України

Понеділок, 28 березня 2022, 23:45

Bloomberg LP, материнська компанія Bloomberg News, призупиняє свою роботу у Росії та Білорусі через російське вторгнення в Україну, але медіа ресурс продовжить працювати.

Про це повідомляється на сайті холдинґу.

Клієнти в цих країнах не матимуть доступу до жодного з фінансових продуктів Bloomberg, зокрема Terminal (один з головних терміналів для фінансистів та трейдерів цінними паперами), електронної трейдингової платформи тощо.

Функції торгівлі низкою російських цінних паперів також були відключені відповідно до міжнародних санкцій. Російські акції були вилучені з глобальних індексів акцій Bloomberg 9 березня, а його облігації вилучаються з індексів з фіксованим доходом під час перебалансування наприкінці місяця.

Призупинення, водночас, не вплине на Bloomberg.com.

Ще 4 березня Bloomberg заявив, що призупинить роботу своїх журналістів у Росії після кремлівського "закону про фейки".

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