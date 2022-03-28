Bloomberg зупиняє роботу в Росії та Білорусі через війну проти України
Bloomberg LP, материнська компанія Bloomberg News, призупиняє свою роботу у Росії та Білорусі через російське вторгнення в Україну, але медіа ресурс продовжить працювати.
Про це повідомляється на сайті холдинґу.
Клієнти в цих країнах не матимуть доступу до жодного з фінансових продуктів Bloomberg, зокрема Terminal (один з головних терміналів для фінансистів та трейдерів цінними паперами), електронної трейдингової платформи тощо.
Функції торгівлі низкою російських цінних паперів також були відключені відповідно до міжнародних санкцій. Російські акції були вилучені з глобальних індексів акцій Bloomberg 9 березня, а його облігації вилучаються з індексів з фіксованим доходом під час перебалансування наприкінці місяця.
Призупинення, водночас, не вплине на Bloomberg.com.
Ще 4 березня Bloomberg заявив, що призупинить роботу своїх журналістів у Росії після кремлівського "закону про фейки".
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