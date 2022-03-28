"Укртелеком" зазнав масштабної кібератаки, роботу почали відновлювати

У понеділок ворог здійснив на IT-інфраструктуру Укртелекому потужну кібератаку, яка вивела з ладу роботу інтернету для понад 70% користувачів – роботу сервісів почали відновлювати.

Про це ЕП повідомили у пресслужбі компанії.

"Задля збереження мережевої інфраструктури та продовження надання сервісів ЗСУ, іншим військовим формуванням та користувачам критичної інфраструктури ми вимушені були тимчасово обмежити надання послуг для більшості приватних користувачів та бізнес-клієнтів", – зазначає Укртелеком.

Наразі атаку відбито, надання послуг поступово відновлюється.

"Перепрошуємо за тимчасові незручності та просимо шановних абонентів поставитися із розумінням до специфіки роботи у воєнний час", – додали у компанії.

Нагадуємо:

Мережа телекомунікаційної компанії "Укртелеком" забезпечує доступність послуг на рівні 80% довоєнного покриття, проте у понеділок зазнали технічних проблем, які вивели з ладу роботу інтернету для 70% користувачів у всіх регіонах, частково постраждала робота фіксованої телефонії.