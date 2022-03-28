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На торгах Мосбіржі з'являться російські папери із іноземних юрисдикцій

Понеділок, 28 березня 2022, 21:21 - Ілля Колдомасов

На торгах 29 числа на Мосбіржі крім всіх паперів з російської юрисдикції додадуться ще російські папери з іноземних юрисдикцій.

Про це повідомив центробанк РФ.

На торгах, як і раніше, будуть встановлені заборони, у тому числі заборона коротких продажів, що не дозволяє трейдерам заробляти на падінні вартості паперів.

Нагадуємо:

За підсумками 28 березня торгів індекс МосБіржі впав на 2,2%, індекс РТС – на 0,8%. Ціни більшості так званих "блакитних фішок" знизилися в межах 9,2%.

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