На торгах Мосбіржі з'являться російські папери із іноземних юрисдикцій
Понеділок, 28 березня 2022, 21:21 -
На торгах 29 числа на Мосбіржі крім всіх паперів з російської юрисдикції додадуться ще російські папери з іноземних юрисдикцій.
Про це повідомив центробанк РФ.
На торгах, як і раніше, будуть встановлені заборони, у тому числі заборона коротких продажів, що не дозволяє трейдерам заробляти на падінні вартості паперів.
Нагадуємо:
За підсумками 28 березня торгів індекс МосБіржі впав на 2,2%, індекс РТС – на 0,8%. Ціни більшості так званих "блакитних фішок" знизилися в межах 9,2%.
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