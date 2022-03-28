Укрзалізниця відновлює продаж квитків на 10 днів наперед для понад 40 основних рейсів країною.

Про це йдеться у соцмережах компанії.

"Це дозволить пасажирам планувати свою логістику та мати гарантію подорожі за умови придбання квитка", - йдеться у повідомленні.

Також Укрзалізниця збереже мінімум по одному безкоштовному евакуаційному рейсу на добу з кожного регіону, де евакуаційні процеси є досі активними.

Там додали, що 3,2 млн пасажирів уже евакуйовано залізницею до міст на заході країни та за кордон, відтак Укрзалізниця "фіксує завершення активної фази евакуації та необхідність забезпечення регулярної прогнозованої логістики для розвитку економіки України", - йдеться у повідомленні.

Нагадуємо:

"Укрзалізниця" запроваджує платний проїзд поїздами в напрямках із заходу до центру, на схід і на південь, а також за кордон.