УЗ повертає платний проїзд в поїздах з заходу на схід і за кордон

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"Укрзалізниця" з наступного тижня запроваджує платний проїзд поїздами в напрямках із заходу до центру, на схід і на південь, а також за кордон.

Про це повідомив голова правління "Укрзалізниці" Олександр Камишін в ефірі всеукраїнського телемарафону, передає "Інтерфакс-Україна".

"Платний проїзд для рейсів, які з заходу їдуть у центр, на схід і на південь. І вже цього тижня ми повертаємо платний проїзд за кордон", – заявив Камишін.

Як уточнили агентству у пресслужбі "Укрзалізниці", евакуаційні потяги та електрички залишаться безкоштовними.