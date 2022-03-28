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Азербайджан готовий забезпечити Україну пальним для посівної – Зеленський

Понеділок, 28 березня 2022, 19:03

Президент Азербайджану Ільхам Алієв готовий забезпечити Україну пальним для посівної в період воєнного стану.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на своїй сторінці у Twitter.

"Провів переговори з Президентом Азербайджану. Поінформував про нові удари по мирному населенню. Обговорили негайну потребу в зелених коридорах. Подякував за гуманітарну допомогу та готовність забезпечити пальним для посівної", – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Азербайджан допоможе Україні нафтою та нафтопродуктами.

Економічна правда

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