Низку держпідприємств зобов'язали терміново переказати дивіденди до бюджету

Кабінет міністрів зобов'язав низку підприємств держсектору, в тому числі енергетичних, терміново переказати дивіденди за результатами господарської діяльності у 2021 році.

Про це йдеться у розпорядженні уряду № 244-р від 25 березня.

"АТ "НАК "Нафтогаз України", державному ПАТ "НАК "Украгролізинг", ПАТ "Державна акціонерна компанія "Ліки України", ПрАт "Укргідроенерго", АТ "Українські енергетичні машини", державному ПАТ "Будівельна компанія "Укрбуд", ПрАТ "Нижньодністровська ГЕС" забезпечити в одноденний строк авансове перерахування в повному обсязі до державного бюджету розрахованої згідно нормативів суми річних дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2021 році", - йдеться у розпорядженні.

Кабмін встановив згідно з постановою №230 від 8 березня 2022 року для більшості підприємств із держчасткою базовий норматив відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за підсумками господарської діяльності у 2021 році, на рівні 50%.

Водночас НАК "Нафтогаз України" має спрямувати на дивіденди 95% від чистого прибутку за 2021 рік, "Укргідроенерго" – 40 %, "Укрбуд" – 95%, "Укрпошта" – 80%.

Економічна правда