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Мінфін працює над скороченням видатків

Понеділок, 28 березня 2022, 11:05 - Ілля Колдомасов

Міністертво фінасів наразі працює над подальшим секвеструванням видатків державного бюджету. 

Про це Міністр фінансів Сергій Марченко розповів в інтерв'ю LB.ua.

Він пояснив, що не може озвучити деталі щодо цього, це продуковане військовим станом. 

"Ми зараз фактично не фінансуємо ті речі, які не пов’язані із захистом наших громадян чи військовими потребами", - зазначив міністр.

Нагадуємо:

Верховна Рада підтримала закон, який дозволить Кабінету міністрів перерозподіляти кошти на Збройні сили без погодження з ВРУ.

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