Мінфін працює над скороченням видатків
Понеділок, 28 березня 2022, 11:05 -
Міністертво фінасів наразі працює над подальшим секвеструванням видатків державного бюджету.
Про це Міністр фінансів Сергій Марченко розповів в інтерв'ю LB.ua.
Він пояснив, що не може озвучити деталі щодо цього, це продуковане військовим станом.
"Ми зараз фактично не фінансуємо ті речі, які не пов’язані із захистом наших громадян чи військовими потребами", - зазначив міністр.
Нагадуємо:
Верховна Рада підтримала закон, який дозволить Кабінету міністрів перерозподіляти кошти на Збройні сили без погодження з ВРУ.
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