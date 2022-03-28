Мінфін працює над скороченням видатків

Міністертво фінасів наразі працює над подальшим секвеструванням видатків державного бюджету.

Про це Міністр фінансів Сергій Марченко розповів в інтерв'ю LB.ua.

Він пояснив, що не може озвучити деталі щодо цього, це продуковане військовим станом.

"Ми зараз фактично не фінансуємо ті речі, які не пов’язані із захистом наших громадян чи військовими потребами", - зазначив міністр.

Нагадуємо:

Верховна Рада підтримала закон, який дозволить Кабінету міністрів перерозподіляти кошти на Збройні сили без погодження з ВРУ.