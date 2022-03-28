Найбільший у РФ постачальник пакувальної продукції оптимізує асортимент через дефіцит комплектуючих

Найбільший у РФ постачальник пакувальної продукції Tetra Pak тимчасово відмовиться від випуску дволітрових упаковок для вина та напоїв і зосередить зусилля на виробництві упаковки для дитячого харчування та молока через дефіцит низки комплектуючих.

Про це пише "Комерсант" із посиланням на співрозмовників серед виробників продуктів та напоїв.

За даними джерел видання, компанія відмовиться від упаковки на два літри тимчасово і призупинить її виробництво та продаж для вина та напоїв, за винятком соків.

Випуск упаковки для соціально значимих продуктів, таких як молоко, збільшиться, додали джерела газети.

Найбільший, за даними самої компанії, у Східній Європі завод із виробництва упаковки для рідких харчових продуктів розташований у підмосковній Лобні.

У Росії працює понад 500 виробничих ліній Tetra Pak. Серед споживачів продукції - Danone ("Простоквашино", Alpro), PepsiCo ("Будиночок у селі", J7, "Улюблений"), Coca-Cola HBC ("Добрий", Rich) та інші.

За словами одного із співрозмовників газети на ринку, низка компаній, побоюючись дефіциту, зробили запаси упаковки на кілька місяців уперед.

Інше джерело відзначило, що у Tetra Pak у Росії сировини залишається менше ніж на місяць. За його словами, компанія скоро має домовитися про закупівлю картону з одним із російських заводів, але потрібно знайти альтернативу декільком компонентам, які, ймовірно, доведеться завозити з Китаю.

За словами співрозмовника газети в галузі, упаковка в два літри - найбільш низькодохідний формат для будь-якого виробника напоїв, але це основний продукт для збільшення частки ринку в натуральному вираженні.

Деякі виробники напоїв скасували знижки та підвищують ціни - це має призвести до падіння попиту та дозволить зберегти упаковку на більш тривалий період.

Нагадаємо:

У РФ почали зриватися поставки соків і молока в магазини через дефіцит пакувальних матеріалів - картону і тетрапаку.

Економічна правда