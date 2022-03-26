Споживання газу в Україні впало на третину за тиждень через потепління

Споживання газу в Україні завдяки потеплінню скоротилося на 30% за останній тиждень.

Про це повідомила пресслужба Кабінету міністрів.

А саме, всі категорії споживачів газопостачальної компанії "Нафтогаз Трейдинг" за добу скоротили використання природного газу на 4% — до 59,5 млн куб. м. За тиждень цей показник зменшився майже на 30%.

Нагадаємо, що протягом п’ятниці газопостачання було відновлене для понад 6 тисяч українських споживачів, але без доступу до нього залишається 330 тисяч українців.

Щодо електропостачання, за минулу добу його відновили для понад 35,3 тисячі споживачів. Знеструмленими залишаються понад 1327 населених пунктів, загалом понад 863 тисячі споживачів.