Британія заарештувала два приватні літаки друга Абрамовича Швідлера

Уряд Британії заарештував два приватні літаки, що належать російському олігарху Євгену Швідлеру, близькому другу Романа Абрамовича, який нещодавно потрапив під британські санкції.

Про це повідомляє The Guardian.

Два літаки перебували під слідством в аеропортах Фарнборо і Біггін Хілл протягом трьох тижнів. В суботу міністр транспорту Британії Ґрант Шаппс заявив, що підписав нові постанови про арешт літаків, відтак переміщення або керування своїми літаками є кримінальним злочином для власників санкційних літаків.

"Відколи Путін почав свій незаконний напад, я три тижні тримав під слідством літаки Євгенія Швідлера. Тепер я використовую свої повноваження, щоб заарештувати їх на невизначений термін", – написав він.

За даними The Times, ці два літаки – це літак Bombardier Global 6500 вартістю 45 мільйонів доларів, зареєстрований як LX-Fly, який був арештований в аеропорту Фарнборо. Інший — це літак Cessna Citation Latitude за 13 мільйонів доларів на Біґґін-Гіллі.

Повідомляється, що також був затриманий приватний гелікоптер, що належить російській компанії HeliCo Group LLC.

Шаппс написав у своїй заяві: "Запровадження цих останніх заходів – затримання російських приватних літаків на десятки мільйонів фунтів – показує, що наш уряд не залишить каменя на камені, позбавляючи друзів Путіна їхніх розкішних іграшок".

Нагадуємо:

В рамках опублікованих 24 березня санкцій проти Росії Британія внесла до переліку олігарха Євгєнія Швідлера, засновника Тінькофф-банку Олега Тінькова, СЕО Сбєрбанку.

Швідлер був колишнім керівником та акціонером металургійної компанії Абрамовича Evraz PLC. Він також близький друг Романа Абрамовича, який знаходиться під британськими санкціями з 10 березня. Статки оцінюються в 1,2 мільярда фунтів.





