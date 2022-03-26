Організація з ядерних досліджень CERN розриває зв'язки з РФ та Білоруссю
Субота, 26 березня 2022, 15:01
Європейська організація з ядерних досліджень (CERN) оголосила про зупинення співпраці з РФ та Білоруссю.
Про це йдеться на сайті організації.
У відповідь на військове вторгнення РФ в Україну 23 держави-члени ЦЕРН вирішили:
- призупинити участь вчених ЦЕРН у всіх наукових комітетах установ, розташованих на території Російської Федерації та Республіки Білорусь, та навпаки;
- призупинити або, інакше, скасувати всі заходи, спільно організовані ЦЕРН та установами, розташованими в Російській Федерації та Республіці Білорусь;
- призупинити надання договорів про асоціацію як асоційованих членів персоналу ЦЕРН будь-яким новим особам, пов'язаним із базовими установами в Росії та Білорусі.
Нагадуємо:
Раніше CERN припинив статус Росії як країни-спостерігача через вторгнення РФ до України.
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