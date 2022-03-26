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Укр / Рус

Українські сховища готові прийняти стратегічний запас європейського газу

Субота, 26 березня 2022, 12:47 - Ілля Колдомасов

В ініціативі Регіонального енергетичного партнерства Україна пропонує використовувати свої ПСГ для створення стратегічного запасу газу для європейських країн.

Про це повідомив Міністр енергетики Герман Галущенко.

"Спільна закупівля газу та його зберігання в українських газосховищах дозволить позбавитись від диктату держави-терориста і забезпечити надійне постачання енергоресурсу для всього європейського континенту", - наголосив він.

Нагадуємо:

Країни Євросоюзу домовилися про спільні закупівлі газу на шляху до приборкання високих цін на енергетику, і таким чином створюють важіль впливу проти РФ.

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