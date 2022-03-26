Українські сховища готові прийняти стратегічний запас європейського газу
Субота, 26 березня 2022, 12:47 -
В ініціативі Регіонального енергетичного партнерства Україна пропонує використовувати свої ПСГ для створення стратегічного запасу газу для європейських країн.
Про це повідомив Міністр енергетики Герман Галущенко.
"Спільна закупівля газу та його зберігання в українських газосховищах дозволить позбавитись від диктату держави-терориста і забезпечити надійне постачання енергоресурсу для всього європейського континенту", - наголосив він.
Нагадуємо:
Країни Євросоюзу домовилися про спільні закупівлі газу на шляху до приборкання високих цін на енергетику, і таким чином створюють важіль впливу проти РФ.
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