Українські сховища готові прийняти стратегічний запас європейського газу

В ініціативі Регіонального енергетичного партнерства Україна пропонує використовувати свої ПСГ для створення стратегічного запасу газу для європейських країн.

Про це повідомив Міністр енергетики Герман Галущенко.

"Спільна закупівля газу та його зберігання в українських газосховищах дозволить позбавитись від диктату держави-терориста і забезпечити надійне постачання енергоресурсу для всього європейського континенту", - наголосив він.

Нагадуємо:

Країни Євросоюзу домовилися про спільні закупівлі газу на шляху до приборкання високих цін на енергетику, і таким чином створюють важіль впливу проти РФ.