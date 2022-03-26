Зеленський розповів, по яким країнам вдарить відсутність українського експорту сільгосппродукції

Президент Володимир Зеленський заявив, що проблеми з експортом сільгосппродукції з країни вдарять по багатьох регіонах світу, зокрема по ісламському світі, а також Латинській Америці.

Про це він заявив на Дельфійському форумі, його слова передає Інтерфакс-Україні

"Україна - один із найважливіших експортерів продовольства. Пшениця, олія, кукурудза. Це основа стабільності та внутрішньої безпеки багатьох держав у різних регіонах світу", - нагадав він.

За словами Зеленського, "зараз, коли світові ринки ще не оговталися від потрясінь пандемії, від цінових шоків на продовольство, ніхто не застрахований. І не можна застрахуватися, якщо їжі не вистачатиме просто фізично".

Нагадуємо:

Перебої в логістиці та виробництві, спричинені розв’язаною Росією війною, можуть викликати світову продовольчу кризу, адже чимало країн світу залежні від українського експорту.