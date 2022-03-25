У Google Pay не буде російських карток "Мир"

Google зупинила проект із підключення російських карт "Мир" до електронного гаманця Google Pay.

Про це повідомляє РБК.

"З ініціативи Google пілотний проект із запуску сервісу Google Pay для карток "Мир" був припинений", - повідомили в Нацсистемі платіжних карток РФ.

Нагадуємо:

Раніше повідомлялось, що електронний гаманець Apple Pay не дозволяє росіянам додати нові карти "Мир".

З 11 березня сервіси Apple Pay таGoogle Pay стали частково недоступні через обмеження Mastercard та Visa. Їхні карти працюють тільки всередині Росії до кінця терміну дії.

Тепер росіяни не зможуть додатки картки своєї платіжної системи і розраховуватися ними будь-де.