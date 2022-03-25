Збитки від війни для України за тиждень зросли на 3,5 мільярда доларів – КШЕ

Міська рада Харкова після обстрілів російськими окупантами getty images

Четвертий тиждень війни з Росією наніс збитки український інфраструктурі на суму 3,5 мільярда доларів.

Про це свідчить аналіз Київської школи економіки в рамках проєкту "Росія заплатить", повідомила керівниця Центру аналізу публічних фінансів і публічного управління KSE Дарина Марчак.

Вона зазначила, що загальна сума збитків, нанесених інфраструктурі України в ході війни, на 24 березня вже досягла $63 млрд або 1,8 трлн гривень.

У порівнянні з даними, оприлюдненими 17 березня, з урахуванням нових отриманих, більш уточнених даних щодо пошкоджень чисте зростання склало 3,5 млрд доларів.

Фахівчиня зауважила, що КШЕ отримала детальні дані від Міністерства інфраструктури щодо руйнувань інфраструктурних об’єктів, що дозволило уточнити, та по деяких напрямках (залізнична інфраструктура, мости та мостові переходи, цивільні аеропорти) зменшити оцінку втрат.

Від початку військової агресії Росії 24 лютого, в Україні пошкоджено, зруйновано або захоплено щонайменше 4431 житловий будинок, 92 підприємства, 378 закладів освіти, 138 закладів охорони здоров’я, 8 цивільних аеропортів та 10 військових аеродромів, 7 ТЕС та ГЕС.

Аналітики також змінили методологію оцінки втрат від руйнування житлової нерухомості ґрунтуючись на досвіді Світового банку щодо аналізу втрат в Сирії та Іраку та рекомендації інвестиційної компанії Dragon Capital.

А саме, до оцінки було додано потребу видатків на демонтаж зруйнованих будівель та проведення ремонту "до заселення" у будинках, які потрібно буде будувати.

Марчак підкреслила, що оцінка враховує лише втрати фізичної інфраструктури України та оцінку фінансової вартості цих втрат. Непрямі втрати, такі як наслідки закриття підприємств, втрати сотнями тисяч людей домівок і роботи, припинення будь-яких інвестицій; скорочення споживчого попиту тощо наразі не враховуються.

Нагадуємо:

За тиждень (10-17 березня) збитки, нанесені інфраструктурі Україні у війні, яку розпочала Росія, виросли щонайменше на 8,3 млрд дол. Станом на 17 березня ця сума складає 1,8 трлн гривень або 62,6 млрд дол.



