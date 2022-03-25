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Мінекономіки: сьогодні бізнес не про прибутки, а про відповідальність за країну

П'ятниця, 25 березня 2022, 11:58 - Ілля Колдомасов

Міністр економіки Юлія Свириденко заявила, що сьогодні бізнес – це не про маржинальність та прибутки, а про відповідальність за країну, підтримка економіки та армії, збереження робочих місць та можливість не втратити свого споживача.

Про це вона написала у соцмережах.

"Зараз власники підприємств мають переосмислити свою функцію, адже від стабільної економіки залежить наближення нашої спільної перемоги", - заявила Свириденко, додавши, що вкрай важливо, щоб економіка міст працювала, щоб виплачувалися зарплати і сплачувалися податки.

Нагадуємо:

Загальні прямі втрати малого та середнього бізнесу за чотири тижні війни оцінюються в 80 мільярдів доларів. А їх оцінка скорочення ВВП України у 2022 внаслідок зниження ділової активності – 21%.

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