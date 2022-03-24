Малий та середній бізнес оцінює свої збитки щонайменше у 80 мільярдів доларів
Загальні прямі втрати малого та середнього бізнесу за чотири тижні війни оцінюються в 80 мільярдів доларів. А їх оцінка скорочення ВВП України у 2022 внаслідок зниження ділової активності – 21%.
Про це йдеться у опитуванні Advanter Group спільно з діловими клубами України та Центром економічного відновлення.
Лише 17% підприємців сподіваються принаймні зберегти обсяги продажів по відношенню до 2021 року. Натомість 34% не бачать можливості мати суттєві обсяги діяльності в цьому році.
Які стратегічні рішення вже реалізує бізнес:
- Запуск нових продуктів або бізнесів 37,1%
- Пошук нових експортних можливостей 32,9%
- Об'єднання з іншими підприємствами 22,5%
- Адаптація виробництва і сервісів під поточні потреби держави і суспільства 54,5%
- Орієнтація на державні закупівлі 10,8%
- Заморожування діяльності 27,7%
Основними потребами бізнесу залишається доступ до фінансів. Також критичним є збереження ключових співробітників для функціонування бізнесу.
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