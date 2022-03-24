Малий та середній бізнес оцінює свої збитки щонайменше у 80 мільярдів доларів

Загальні прямі втрати малого та середнього бізнесу за чотири тижні війни оцінюються в 80 мільярдів доларів. А їх оцінка скорочення ВВП України у 2022 внаслідок зниження ділової активності – 21%.

Про це йдеться у опитуванні Advanter Group спільно з діловими клубами України та Центром економічного відновлення.

Лише 17% підприємців сподіваються принаймні зберегти обсяги продажів по відношенню до 2021 року. Натомість 34% не бачать можливості мати суттєві обсяги діяльності в цьому році.

Які стратегічні рішення вже реалізує бізнес:

Запуск нових продуктів або бізнесів 37,1%

Пошук нових експортних можливостей 32,9%

Об'єднання з іншими підприємствами 22,5%

Адаптація виробництва і сервісів під поточні потреби держави і суспільства 54,5%

Орієнтація на державні закупівлі 10,8%

Заморожування діяльності 27,7%

Основними потребами бізнесу залишається доступ до фінансів. Також критичним є збереження ключових співробітників для функціонування бізнесу.