У центробанку РФ заявили, що все золото знаходиться в їхньому сховищі

Центральний банк РФ заявив, що все золото із золотовалютних резервів знаходиться у сховищах Банку Росії на території країни.

Про це відомство повідомило у соцмережах.

Також там виправдали себе щодо блокування їхніх золотовалютних резервів у доларах та євро на заході, заявивши, що не було способу їх зберегти.

"Безготівкова валюта завжди відбивається на кореспондентських рахунках в іноземних банках і тому може бути заморожена", - заявили в центробанку.

Нагадуємо:

Сполучені Штати роз’яснили, що запроваджені санкції поширюються на транзакції щодо золота центробанку РФ, Фонду національного багатства та Мінфіну РФ.

США не вперше міркували про блокаду золотих резервів РФ.

Наразі уряд та низка сенаторів США розробляють законопроєкт, який може заблокувати Росії можливість продавати своє золото, аби "гасити" панічні шоки на валютному ринку. Ухвалити документ можуть до кінця тижня.

Золото становить значну частку резервів РФ і сягає 132 млрд дол.

Блокування операцій із золотом російського центробанку може стати серйозним ударом для економіки, адже раніше Росія втратила понад 300 млрд дол резервів у валюті та цінних паперах, які розміщувалися за кордоном.

Блокування й золота призведе до замороження ¾ резервів країни-агресора.