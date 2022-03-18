Мосбіржа відкриється і торгуватиме "сміттям". Тобто борговими паперами Росії

Центробанк Росії вирішив відновити торги облігаціями федеральної позики (ОФЗ) 21 березня на Московській біржі. Як відомо, світові рейтингові агенції оцінюють кредитний рейтинг Росії як переддефолтний.

Про це повідомляє Інтерфакс.

Глава регулятора заявила, що Банк Росії сам готовий купувати ОФЗ. "Вони будуть проводитися в обсягах, необхідних для запобігання ризикам для фінансової стабільності. Після стабілізації ситуації на фінансових ринках ми плануємо повністю продати цей портфель облігацій", - зазначила вона.

Як зазначає нардеп Ярослав Железняк, у Банку Росії знаходяться гроші Фонду національного добробуту, і ці гроші можуть бути використані на викуп ОФЗ.

"Цей фонд взагалі був на майбутні пенсійні накопичення росіян. Але тепер, щоб якось зберегти обличчя, ці гроші підуть на купівлю боргів держави. Коротше, до бюджету.

Загалом понад 1 трильйон з цього фонду піде саме на викуп нікому вже не потрібних акцій держкомпаній та боргових зобов'язань РФ", - зазначив він

За іншими інструментами торги на Московській біржі пройдуть у режимі, аналогічному 18 березня 2022 року.

Нагадуємо:

Торги на російському фондовому ринку не проводять уже три тижні. За рішенням ЦБ Мосбіржа 28 лютого призупинила торгівлю цінними паперами після обвалу 24 лютого в день оголошення Росією війни проти України.