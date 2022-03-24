Ціна на нафту зросла до 120 доларів

Вартість травневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures 24 березня становить 121,51 долара за барель.

Про це повідомляє "Інтерфакс".

Це на 0,09 долара (0,07%) нижче за ціну на закриття попередньої сесії.

Ще 16 березня травневі ф'ючерси на Brent коштували 98,95 долара за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI на травень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі подешевшали на 0,12 долара (0,1%) – до 114,81 долара за барель.

Увага трейдерів спрямована на переговори США та Євросоюзу щодо питань скорочення залежності Європи від російських енергоресурсів.

Президент США Джо Байден вирушив до Європи, де візьме участь у саміті НАТО, країн G7 та виступить перед лідерами Євросоюзу. Радник Байдена з нацбезпеки Джейк Салліван напередодні повідомив, що вже у п'ятницю США та ЄС можуть оголосити про досягнуту угоду.

Агентство Bloomberg повідомляє з посиланням на джерела, що сторони мають намір узгодити нарощування постачання природного газу та водню зі США до Європи.

За даними Bloomberg, китайські державні нафтові компанії почали таємно скуповувати дешеву російську нафту, як і незалежні нафтопереробники.