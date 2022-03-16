Ціна на нафту опустилася нижче 100 доларів

Котирування північноморської нафти марки Brent почали знижуватися 16 березня після публікації даних про зростання запасів цього палива в США.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Травневі ф'ючерси на Brent на лондонській біржі ICE Futures подешевшали на 0,96 долара (0,96%) – до 98,95 долара за барель.

Вартість ф'ючерсу на WTI на квітень на Нью-Йоркській товарній біржі опустилася на 0,22 долара (0,23%) - до 96,22 долара за барель.

Як стало відомо в середу, комерційні запаси нафти в США минулого тижня зросли на 4,35 млн. барелів. Експерти, опитані агентством Bloomberg, очікували на зменшення резервів на 1,8 млн барелів.

Тим часом товарні запаси бензину скоротилися на 3,62 млн. барелів, аналітики прогнозували зниження резервів бензину на 1,46 млн. барелів.

Нафтові котирування на початку березня оновили максимуми з 2008 року, а потім обвалилися на 22%. Таке падіння сигналізує про початок "ведмежого" тренду, вважають аналітики.