Альфа-банк буде повинен змінити власників в Україні

Перша заступник голови НБУ Катерина Рожкова заявила, що російські власники Альфа-банку після війни мають продати свої частки в українському банку.

Про це вона повідомила в інтерв'ю LB.ua.

"Якби не було війни, діяло б правило: коли акціонер втрачає репутацію, його обмежують у правах і вимагають продати частку. Сьогодні це неможливо зробити, тому ми цього нагально не вимагаємо. Однак повернемося до цих питань після війни", - заявила Рожкова.

Нагадуємо:

Євросоюз вирішив застосувати санкції проти Фрідмана та Авена через агресію РФ проти України. На початку березня в пресслужбі банку повідомили, що це рішення не вплине на операційну діяльність Альфа-банку.

Російські бізнесмени Михайло Фрідман та Пьотр Авен передадуть свої частки в банку українським особам, яких погодить НБУ.

Національний банк визнав ділову репутацію двох акціонерів "Альфа-банку" Германа Хана та Алєксєя Кузмічова небездоганною і заблокував їхнє право голосу як акціонерів в українській "дочці".