У РФ з'явився ще один кандидат на невиплату за єврооблігаціями

Сибірська вугільна енергетична компанія стала ще одним російським позичальником, який не зміг вчасно виплатити купонний прибуток власникам своїх єврооблігацій.

Про це повідомляє Інтерфакс.

Емітент євробондів не отримав від "СВЕКу" кошти на виплату купона з датою платежу 15 березня. Емітент був проінформований про те, що банк-кореспондент не провів відповідний платіж, "СВЕК" зараз намагається вирішити цю проблему і зробити виплату можливою, йдеться в повідомленні.

Основний власник "СВЕКу" Андрій Мельниченко після попадання в санкційні списки ЄС вийшов зі складу ради директорів компанії і перестав бути її бенефіціаром. А нова схема володіння наразі не розкрита.

Нагадуємо:

Російська компанія "Сєвєрсталь" Алєксєя Мордашова повинна здійснити виплату за випуском євробондів, пільговий період за якими закінчується у середу, але може не встигнути.