Всі розділи
Укр / Рус

У Росії відправили у простій 100 тисяч працівників

Середа, 23 березня 2022, 19:58

95,9 тисячі російських працівників зараз перебувають у простої.

Про це заявила віце-спікер верхньої палати парламенту РФ Галина Карелова на засіданні Ради Федерації, повідомляє "Інтерфакс".

Найбільше працівників, що перебувають у простої, знаходяться у Москві, Санкт-Петербурзі, Самарській та Калузькій областях.

36,8 тисячі організацій, де працюють загалом 8,4 мільйона росіян, заявили про зміни режиму зайнятості, додала Карелова.

Після вторгнення Росії в Україну країни Заходу запровадили жорсткі антиросійські санкції, а західні компанії почали залишати російський ринок чи обмежувати роботу з ним. За даними дослідників Єльського університету, з початку війни так чи інакше свою діяльність у Росії обмежили понад 450 компаній.

Детальніше читайте за посиланням: Понад 400 компаній вийшли з Росії, але не всі зупинили бізнес

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Росія робота працевлаштування компанії бізнес

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Хто з найбільших платників податків залишився працювати у Росії 23 березня 2022, 19:14
У РФ збираються обмежити експорт соняшникової олії 23 березня 2022, 18:49
Російських і білоруських плавців відсторонили від усіх змагань FINA 23 березня 2022, 17:50
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті