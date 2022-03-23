У Росії відправили у простій 100 тисяч працівників

95,9 тисячі російських працівників зараз перебувають у простої.

Про це заявила віце-спікер верхньої палати парламенту РФ Галина Карелова на засіданні Ради Федерації, повідомляє "Інтерфакс".

Найбільше працівників, що перебувають у простої, знаходяться у Москві, Санкт-Петербурзі, Самарській та Калузькій областях.

36,8 тисячі організацій, де працюють загалом 8,4 мільйона росіян, заявили про зміни режиму зайнятості, додала Карелова.

Після вторгнення Росії в Україну країни Заходу запровадили жорсткі антиросійські санкції, а західні компанії почали залишати російський ринок чи обмежувати роботу з ним. За даними дослідників Єльського університету, з початку війни так чи інакше свою діяльність у Росії обмежили понад 450 компаній.

Детальніше читайте за посиланням: Понад 400 компаній вийшли з Росії, але не всі зупинили бізнес