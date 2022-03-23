Після місяця простою торги на Мосбіржі відновлять

Після майже місячної перерви Центробанк вирішив відновити торги на ринку акцій Мосбіржі 24 березня.

Про це йдеться у повідомленні Центробанку.

Повідомляється, що на торгах будуть доступні 33 найліквідніші папери. У тому числі держкомпанії, такі як Аерофлот, Сбєрбанк, Газпром. Торговий день буде скороченим. За вказаними паперами буде встановлено заборону коротких продажів.

Нагадуємо:

Ранее Центробанк Росії вирішив відновити торги облігаціями федеральної позики (ОФЗ) 21 березня на Московській біржі.

Торги на російському фондовому ринку не проводять уже три тижні. За рішенням ЦБ Мосбіржа 28 лютого призупинила торгівлю цінними паперами після обвалу 24 лютого в день оголошення Росією війни проти України.