Корпорації прикриваються товарами першої необхідності, аби далі торгувати в РФ: хто вони

Найбільші світові харчові та непродовольчі компанії прикриваються категорією "товарів першої необхідності", аби не зупиняти продажі під тиском виходу з держави-агресора.

Це з’ясувало видання Wall Street Journal.

Так, наприклад, леза для гоління Gillette, чипси Lay’s та ароматизатори повітря Air Wick, морозиво, дитяча косметика та очищувальні засоби для обличчя далі продаються на полицях російських магазинів. Усі ці бренди належать таким корпораціям як PepsiCo, Procter & Gamble, Unilever та Reckitt Benckiser Group – тим, хто заявив про вихід з Росії за винятком продажу "необхідних" товарів.

PepsiCo. Компанія, що має великий бізнес у сфері молочних продуктів в РФ заявила, що перестане продавати солодкі газовані напої, та зосередиться на виробництві молока, сиру, йогуртів, дитячого харчування та чипсів. Минулого тижня, пише WSJ, компанію критикували за замовлення 2,2 тонни картоплі з доставкою з Шотландії до Росії. Частина замовлення цього тижня прямує до агресора.

Unilever. Також раніше заявила, що обмежить продажі до "основних товарів щоденного вжитку, виготовлених в Росії, для людей всередині країни". Наприклад, як виявляється, – морозиво "Инмарко", косметику брендів "Черный жемчуг", "Чистая линия" та "Бархатные ручки". Тривають і продажі дитячого бренду "Маленькая фея", що виготовляє дитячу косметику на кшталт бальзаму для губ та лаку для нігтів.

Procter & Gamble. Ще одна компаія, яка пообіцяла продавати лише товари "базової та особистої гігієни, яких потребує велика кількість російських родин та від яких залежить багато людей". Тобто, леза Gillette, які до війни займали 70% російського ринку товарів для гоління. Водночас, співрозмовники видання зазначають, що компанія підвищила ціни на леза на 50% через подорожчання сировини та логістичні витрати. Ціни на пральний порошок зросли на 25%, понад як на 30% – на засоби жіночої гігієни і майже на 50% – на дитячі підгузки. У коментарі представник компанії зазначив, що P&G все ж знизила виробництво і зосередилася на дешевих та базових товарах. Проте уточнити, що саме вони забрали з продажу, у компанії відмовилися. P&G має фабрики у Петербурзі та Москві.

Reckitt Benckiser. Компанія продовжила продажі лінійки для видалення волосся на тілі Veet та ароматизатора повітря Air Wick. RB також використала прикриття "звичайними росіянами", аби продовжувати продажі товарів "базової гігієни та товарів для здоров'я та щоденних потреб". Компанія забезпечує роботою близько 1300 росіян.

Nestlé. Найбільша у світі компанія з виробництва харчових продуктів має в РФ шість заводів, що виробляють, зокрема, цукерки Комільфо та Сударушка. У компанії повідомили, що всі заводи працюють, а 90% продажів Nestlé в Росії вироблено всередині країни. На компанію працюють понад 7000 росіян. Нагадаємо, що Nestlé не вважає неетичною роботу в Росії попри війну проти України та не зважає на тиск українських посадовців та міжнародної спільноти.

Таким чином, розповідає у коментарі WSJ професор фінансів Мічиганського університету Паоло Паскуаріелло, компанії називають товари "базовими", навіть коли вони не забезпечують певної медичної потреби. Натомість це схоже на спробу відбілити свій вибір та пом’якшити репутаційні втрати, яких вони зазнають.

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