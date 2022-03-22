Війна проти України коштуватиме РФ більше, ніж дефолт 1998 року 

Внаслідок вторгнення в Україну російська економіка скоротиться на 8% у 2022 році, а дефолт 1998 року коштував країні скорочення ВВП на 5,4%.

Таку оцінку надало рейтингове агентство Fitch, повідомляє російський Інтерфакс.

Крім того, агентство прогнозує Росії 18% інфляції цьогоріч – це найвищий темп, який країна мала з 2022 року. До 2023 року темпи зростання цін уповільняться до 15%. Агентство прогнозує, що Центробанк РФ далі підвищуватиме ставку для стримування інфляції, і цьогоріч ставка може зрости до 25%.

Світове ВВП, при цьому, зросте на 3,5% замість попередньо прогнозованих 4,2%.

Щодо РФ, прогноз характеризується особливо високим ступенем невизначеності, і реальне падіння ВВП залежатиме від тривалості війни та санкцій, зазначає агентство.

"Очікуване падіння можна порівняти з падінням під час кризи 1998 року і під час світової фінансової кризи", – пояснює Fitch. При цьому пов'язані з санкціями шоки виглядають суттєвими і триватимуть довше проте високі ціни на нафту та профіцит рахунку поточних операцій, що могло би створити економіці агресора певну фінансову "подушку".

"Ми очікуємо різкого погіршення фінансових умов, оскільки банкам важко впоратися з величезним санкційним тиском. Іноземні інвестиції будуть знижуватися через обмеження активності дедалі більшої кількості міжнародних компаній у Росії. Підвищена невизначеність сильно позначиться на внутрішніх інвестиціях", – пише Fitch.

Заборона експорту певної російської продукції, запроваджені самою ж Росією, та ембарго з боку західних країн разом найімовірніше призведе до падіння обсягу торгівлі.

Нагадуємо:

Економісти JPMorgan Chase&Co. повідомили у звіті, що вони очікують на скорочення валового внутрішнього продукту на 7% у 2022 році, тоді як Bloomberg Economics прогнозує падіння на 9%.

Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings очікує, що ВВП Білорусі впаде на 15% цього року.