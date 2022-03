Evraz Абрамовича попередила про можливий дефолт

Металургійна компанія Evraz, контрольована російським олігархом Романом Абрамовичем, заявила про можливий дефолт – виплату компанії за боргом заблокували.

Про це йдеться у повідомленні Evraz на сайті Лондонської біржі.

Компанія визначає, що виконала регулярний купонний платіж на суму 18,9 млн доларів за євробондами на суму 700 млн доларів з погашенням наступного року. Кошти було надіслано 16 березня, за два дні до терміну погашення.

Однак, згідно з повідомленням платіжного агента Bank of New York Mellon, сума так і не була погашена та залишається заблокованою для отримання банком-кореспондентом, Societe Generale New York.

"Емітент отримав підтвердження про те, що до кінця робочого дня 18 березня 2022 року основний платіжний агент не отримав платіж. На підставі цього підтвердження емітент повідомив BNY Mellon Corporate Trustee Services Limited про потенційний дефолт", – йдеться у повідомленні.

У компанії вважають, що платіж було заблоковано через рішення Міністерства фінансів Британії внести Романа Абрамовича до переліку підсанкційних осіб. Він офіційно володіє 28,64% акцій компанії, і в Evraz заперечують те, що компанію контролює Абрамович. Водночас саме на це звертали увагу у своєму обґрунтуванні санкцій у США та Британії.

Evraz стверджує, що окрім як негараздів із фінансовою інфраструктурою компанія не має передумов для входження в дефолт.

Нагадуємо:

Британія запровадила нові санкції проти семи російських олігархів та доповнила перелік, зокрема, Романом Абрамовичем, Олегом Дерипаскою та головою "Газпрому" Міллером.

Акції компанії Evraz, яку контролює російський олігарх Роман Абрамович, упали на торгах у Лондоні після того, як Великобританія запровадила нові санкції проти Росії. Згодом усі невиконавчі директори компанії Evraz пішли з посад після санкцій Британії проти олігарха.