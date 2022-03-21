РосЗМІ: За місяць автомобілі в РФ подорожчали на 30-60%
Понеділок, 21 березня 2022, 11:58
Ціни на нові легкові автомобілі в Росії протягом місяця зростають на 30-60%.
Про це з посиланням на автодилерів пишуть "Ведомости".
Там пишуть, що незважаючи на те, що 83% легковиків місцевого складання, що продаються в країні, у них, як і раніше, велика частка зарубіжних комплектуючих, які закуповуються за валюту.
Як підрахували у виданні, на кінець третього тижня березня в Росії працювало лише 44% потужностей з випуску легкових та комерційних автомобілів від рівня 2021 року.
Нагадуємо:
Ціни на вживані автомобілі популярних брендів у Росії за останні два тижні в середньому зросли на 15-32%.
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