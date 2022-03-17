Ціни на вживані авто в РФ зросли на 15–32%

Ціни на вживані автомобілі популярних брендів у Росії за останні два тижні в середньому зросли на 15–32%.

Про це повідомляє росЗМІ РИА Новости із посиланням на дослідження, проведене експертами маркетплейсу "Банкавто".

Список топ-10 популярних автомобілів:

Mercedes-Benz +32%,

BMW +32%,

Toyota +28%,

Nissan + 25%,

Kia +24%,

Skoda +24%,

Volkswagen +24%,

Hyundai +21%,

Ford +18%

Lada +15%.

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Раніше низка міжнародних автоконцернів призупинила діяльність у Росії.