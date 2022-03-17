Ціни на вживані авто в РФ зросли на 15–32%
Четвер, 17 березня 2022, 11:55
Ціни на вживані автомобілі популярних брендів у Росії за останні два тижні в середньому зросли на 15–32%.
Про це повідомляє росЗМІ РИА Новости із посиланням на дослідження, проведене експертами маркетплейсу "Банкавто".
Список топ-10 популярних автомобілів:
- Mercedes-Benz +32%,
- BMW +32%,
- Toyota +28%,
- Nissan + 25%,
- Kia +24%,
- Skoda +24%,
- Volkswagen +24%,
- Hyundai +21%,
- Ford +18%
- Lada +15%.
Нагадуємо:
Раніше низка міжнародних автоконцернів призупинила діяльність у Росії.
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