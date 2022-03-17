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Ціни на вживані авто в РФ зросли на 15–32%

Четвер, 17 березня 2022, 11:55

Ціни на вживані автомобілі популярних брендів у Росії за останні два тижні в середньому зросли на 15–32%.

Про це повідомляє росЗМІ РИА Новости із посиланням на дослідження, проведене експертами маркетплейсу "Банкавто".

Список топ-10 популярних автомобілів:

  • Mercedes-Benz +32%,
  • BMW +32%,
  • Toyota +28%,
  • Nissan + 25%,
  • Kia +24%,
  • Skoda +24%,
  • Volkswagen +24%,
  • Hyundai +21%,
  • Ford +18%
  • Lada +15%.

Нагадуємо:

Раніше низка міжнародних автоконцернів призупинила діяльність у Росії.

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Економічна правда
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