ПриватБанк продовжує технологічні роботи у Приват24: коли відновлять роботу сервісів
Державний ПриватБанк продовжує регламентні роботи із застосунком для онлайн-банкінгу "Приват24", стабільну роботу сервісів обіцяють відновити у найближчі години.
Про це повідомляє прес-служба банку у Twitter.
"UPD. 12:50. Продовжуємо регламентні роботи, стабільну роботу сервісів відновимо у найближчі години. Просимо вибачити за тимчасові незручності", - написали в банку.
"20 березня команда ПриватБанку продовжує проведення технологічних робіт у Приват24, які необхідні для безпечної та якісної обробки збільшених обсягів платежів.
У час проведення робіт 20 березня деякі послуги можуть бути тимчасово недоступними. Ми відновимо стабільну роботу сервісів протягом найближчих годин", - додали на сайті банку.
"Просимо вибачити за тимчасові незручності і сподіваємось на ваше розуміння. Наша команда працює над вирішенням, незважаючи на неділю", - зазначили у фінустанові.
Нагадаємо:
Приватбанк попередив про регламентні роботи із застосунком для онлайн-банкінгу "Приват24".
Повідомлялось, що регламентні роботи відбудуться вночі із суботи на неділю з 00:10 до 10:00. У цей час платежі в "Приват24" для фізосіб будуть тимчасово недоступні.
Економічна правда
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