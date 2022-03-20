"Себе ми точно прогодуємо": Україна забезпечена продовольством на два роки вперед – ОП

В Офісі президента запевняють, що Україна не буде мати проблем з їжею через російську агресію.

Про це в ефірі телемарафону заявив заступник глави ОП Ростислав Шурма.

"Ми з точки зору продовольства забезпечені зараз і будемо забезпечені в наступному році, тому що запасів пшениці, кукурудзи, соняшникової олії, базових продуктів сьогодні на складах, на елеваторах достатньо на 3-5 років, оскільки завжди ми 70-80% цього продукту експортували.

Тому себе ми точно прогодуємо", - сказав Шурма.

Нагадаємо:

Україна має достатньо запасів продовольства для внутрішнього споживання, заявили раніше в Мінагрополітики.

Економічна правда