Україна має достатньо запасів продовольства – Мінагрополітики

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Україна має достатньо запасів продовольства для внутрішнього споживання.

Про це заявив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький в ефірі Громадського радіо, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Україна виробляє продукції вп'ятеро більше, ніж її внутрішнє споживання. Станом на сьогоднішній день у нас достатньо резервів продукції для нашого споживання", – сказав Висоцький.

Він уточнив, що пшениці Україна в рік споживає 8 млн тонн, зараз її запаси – близько 6 млн тонн, а влітку вже буде врожай озимої.

"Щодо кукурудзи у нас є дворічний запас. Ми споживаємо 7 млн тонн, а маємо 15 млн тонн. Соняшникової олії у нас ще на 5 років. Цукор – півтора роки запасу", – додав перший заступник голови Мінагрополітики.

За його словами, навіть якщо виробництво зупиниться, то країна має все необхідне з чималим запасом, оскільки експорт зупинився.

Коментуючи підготовку до посівної, Висоцький повідомив, що мінеральні добрива вже закуплені на 80%, і цього достатньо, щоб отримати врожайність вище за середній рівень.

"Насіння на 75% вже в Україні. Засоби захисту є на 55%. У нас ще є час вирішити ці невеликі недостачі до травня-червня. Паливо плануємо отримувати шляхом налагодження транспортування, зміни напрямків", – додав перший заступник міністра.

Він зазначив, що посівна 2022 року буде найскладнішою за всю історію незалежної України.

"Вона почнеться пізніше з огляду на затяжну зиму. Очікуємо, що стартує у південних регіонах приблизно через тиждень. Масштабно по Україні – після 10 квітня", – уточнив Висоцький.