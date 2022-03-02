Українці вже перерахували 6 мільярдів НБУ для потреб Збройних сил
Українці та іноземці переказали вже понад 6 млрд грн на спеціальний рахунок, який Національний банк відкрив для підтримки Збройних сил України.
Про це повідомили у прес-службі регулятора.
Більша частина коштів, які надійшли на спецрахунок, надходили з України у гривнях. Водночас 253,5 млн грн надійшло з-за кодону у іноземній валюті.
Нацбанк вже витратив 1,6 млрд грн зі спецрахунку: 450 млн грн перерахували 26 лютого на потреби Національної гвардії України, 150 млн грн перерахували Національної поліції (28 лютого); 1,025 млрд грн перерахували на потреби Міноборони.
"Наразі залишок коштів на спецрахунку становить 4,53 млрд грн", — констатують у регуляторі.
Нагадаємо, 24 лютого Нацбанк відкрив спеціальний рахунок для збору коштів на підтримку Збройних Сил України.
Реквізити
Для зарахування коштів у національній валюті:
Банк: Національний банк України
МФО 300001
Рахунок № UA843000010000000047330992708
код ЄДРПОУ 00032106
Отримувач: Національний банк України
Для зарахування коштів у USD:
SWIFT Code NBU: NBUA UA UX
JP MORGAN CHASE BANK, New York
SWIFT Code: CHASUS33
Account: 400807238
383 Madison Avenue, New York, NY 10179, USA
Зарахування на рахунок UA843000010000000047330992708
Для зарахування коштів у GBP:
SWIFT Code NBU: NBUA UA UX
Bank of England, London
SWIFT Code: BKENGB2L
Account: 40000982
Threadneedle Street, London EC2R 8AH, UK
Зарахування на рахунок UA843000010000000047330992708
Для зарахування коштів у EUR:
SWIFT Code NBU: NBUA UA UX
DEUTSCHE BUNDESBANK, Frankfurt
SWIFT Code: MARKDEFF
Account: 5040040066
IBAN DE05504000005040040066
Wilhelm-Epsteinn-Strabe 14, 60431 Frankfurt Am Main,Germany
Зарахування на рахунок UA843000010000000047330992708
Для зарахування коштів у CHF:
SWIFT Code NBU: NBUA UA UX
ZURCHER KANTONALBANK, ZURICH
SWIFT Code: ZKBKCHZZ80A
Account: 0700-01227572
IBAN CH32 0070 0070 0012 2757 2
Josefstrasse 222, 8005 Zurich, Switzerland
Зарахування на рахунок UA843000010000000047330992708
Для зарахування коштів у AUD:
SWIFT Code NBU: NBUA UA UX
RESERVE BANK OF AUSTRALIA, Sydney
SWIFT Code: RSBKAU2S
Account: 81753-2
GPO Box 3947, Sydney NSW 2000, Australia
Зарахування на рахунок UA843000010000000047330992708
Для зарахування коштів у CNY:
SWIFT Code NBU: NBUA UA UX
STANDARD CHARTERED BANK, Hong Kong
SWIFT Code:SCBLHKHH
Account:447-0-946243-6
GPO Box 21, Hon Kong
Зарахування на рахунок UA843000010000000047330992708
Для зарахування коштів у CAD:
SWIFT Code NBU: NBUA UA UX
BANK OF MONTREAL, Toronto
SWIFT Code: BOFMCAM2
Account: 3144-1044-166
100 King Street West, 24th Floor, Toronto, Ontario, M5X 1A1, Canada
Зарахування на рахунок UA843000010000000047330992708
Для зарахування коштів у JPY:
SWIFT Code NBU: NBUA UA UX
MUFG BANK LTD, Tokyo
SWIFT Code:BOTK JP JT
Account: 653-0430048
1-2-3, Nihombashi HONGOKU-CHO, Chuo-ku, Tokyo 1003 -0021 Japan
Зарахування на рахунок UA843000010000000047330992708
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