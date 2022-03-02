Українці вже перерахували 6 мільярдів НБУ для потреб Збройних сил

Українці та іноземці переказали вже понад 6 млрд грн на спеціальний рахунок, який Національний банк відкрив для підтримки Збройних сил України.

Про це повідомили у прес-службі регулятора.

Більша частина коштів, які надійшли на спецрахунок, надходили з України у гривнях. Водночас 253,5 млн грн надійшло з-за кодону у іноземній валюті.

Нацбанк вже витратив 1,6 млрд грн зі спецрахунку: 450 млн грн перерахували 26 лютого на потреби Національної гвардії України, 150 млн грн перерахували Національної поліції (28 лютого); 1,025 млрд грн перерахували на потреби Міноборони.

"Наразі залишок коштів на спецрахунку становить 4,53 млрд грн", — констатують у регуляторі.

Нагадаємо, 24 лютого Нацбанк відкрив спеціальний рахунок для збору коштів на підтримку Збройних Сил України.

Реквізити

Для зарахування коштів у національній валюті:

Банк: Національний банк України

МФО 300001

Рахунок № UA843000010000000047330992708

код ЄДРПОУ 00032106

Отримувач: Національний банк України

Для зарахування коштів у USD:

SWIFT Code NBU: NBUA UA UX

JP MORGAN CHASE BANK, New York

SWIFT Code: CHASUS33

Account: 400807238

383 Madison Avenue, New York, NY 10179, USA

Зарахування на рахунок UA843000010000000047330992708

Для зарахування коштів у GBP:

SWIFT Code NBU: NBUA UA UX

Bank of England, London

SWIFT Code: BKENGB2L

Account: 40000982

Threadneedle Street, London EC2R 8AH, UK

Зарахування на рахунок UA843000010000000047330992708

Для зарахування коштів у EUR:

SWIFT Code NBU: NBUA UA UX

DEUTSCHE BUNDESBANK, Frankfurt

SWIFT Code: MARKDEFF

Account: 5040040066

IBAN DE05504000005040040066

Wilhelm-Epsteinn-Strabe 14, 60431 Frankfurt Am Main,Germany

Зарахування на рахунок UA843000010000000047330992708

Для зарахування коштів у CHF:

SWIFT Code NBU: NBUA UA UX

ZURCHER KANTONALBANK, ZURICH

SWIFT Code: ZKBKCHZZ80A

Account: 0700-01227572

IBAN CH32 0070 0070 0012 2757 2

Josefstrasse 222, 8005 Zurich, Switzerland

Зарахування на рахунок UA843000010000000047330992708

Для зарахування коштів у AUD:

SWIFT Code NBU: NBUA UA UX

RESERVE BANK OF AUSTRALIA, Sydney

SWIFT Code: RSBKAU2S

Account: 81753-2

GPO Box 3947, Sydney NSW 2000, Australia

Зарахування на рахунок UA843000010000000047330992708

Для зарахування коштів у CNY:

SWIFT Code NBU: NBUA UA UX

STANDARD CHARTERED BANK, Hong Kong

SWIFT Code:SCBLHKHH

Account:447-0-946243-6

GPO Box 21, Hon Kong

Зарахування на рахунок UA843000010000000047330992708

Для зарахування коштів у CAD:

SWIFT Code NBU: NBUA UA UX

BANK OF MONTREAL, Toronto

SWIFT Code: BOFMCAM2

Account: 3144-1044-166

100 King Street West, 24th Floor, Toronto, Ontario, M5X 1A1, Canada

Зарахування на рахунок UA843000010000000047330992708

Для зарахування коштів у JPY:

SWIFT Code NBU: NBUA UA UX

MUFG BANK LTD, Tokyo

SWIFT Code:BOTK JP JT

Account: 653-0430048

1-2-3, Nihombashi HONGOKU-CHO, Chuo-ku, Tokyo 1003 -0021 Japan

Зарахування на рахунок UA843000010000000047330992708