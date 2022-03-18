МХП не виплатить інвесторам кошти за випуском євробондів

Миронівський хлібопродукт Юрія Косюка не планує виплачувати інвесторам кошти за купонами єврооблігацій, заплановані на 19 березня.

Про це компанія, акції якої котируються на Лондонській біржі, повідомила на своїй сторінці.

МХП пояснює, що внаслідок російського вторгнення зазнала масштабних операційних порушень. Зокрема, суттєво впав обсяг експорту (компанія є одним з основних агроекспортерів в Україні – ЕП) внаслідок зачинених портів.

Хоча компанія продовжує комерційні продажі, а птахофабрики не були пошкоджені внаслідок воєнних дій, виробництво скоротило свої потужності для задоволення внутрішнього попиту.

Зазначається, що компанія може працювати на більшій частині свого земельного банку площею 335 тисяч га, проте 15 тисяч гектарів на Сумщині та Київщині тимчасово недоступні для проведення посівної за розкладом. Посівна кампанія планується на всіх 11 рослинницьких підприємствах компанії МХП.

Також компанія нагадує, що з 24 лютого Нацбанк запровадив низку валютних обмежень, які серед іншого забороняють здійснювати перекази в іноземній валюті з України, і наразі немає деталей щодо того, коли ці обмеження можуть послабити.

"У зв’язку з нинішньою ситуацією та з метою збереження готівки, МХП оголошує сьогодні, що компанія не планує виплачувати свій майбутній купон за паперами на суму 350 мільйонів доларів під 6,25%, який заплановано на 19 березня 2022 року, та розглядає різні варіанти щодо цього", – йдеться у повідомленні.

Компанія планує якнайшвидше звернутися до своїх власників облігацій, щоб "домовитися про взаємоприйнятне рішення з метою збереження міцності балансу для ключового посівного сезону".

Нагадуємо:

2 березня у Київській області після обстрілів військових сил окупантів відбулася пожежа на складі із замороженою продукцією МХП мільярдера Юрія Косюка. Сума збитків склала близько 230 мільйонів.