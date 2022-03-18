Зеленський хоче, аби громадянам гарантували всю суму банківських вкладів

Президент Володимир Зеленський доручив знайти законодавчу можливість гарантувати громадянам 100% їхніх вкладів у банках.

Про це він заявив у своєму зверненні в четвер.

"Особливе завдання для НБУ, народних депутатів і урядовців. Доручив знайти таку законодавчу можливість, аби держава гарантувала 100%, не частину, як зараз, як завжди, а повністю весь депозит", – заявив Зеленський.

Наразі сума гарантування вкладів фізичних осіб та ФОПів становить 200 тисяч грн. Її планували підвищити до 400 тисяч грн, проте закон не встигли схвалити до початку війни.

За останніми даними Фонду гарантування вклади 98,1% вкладників у банках-учасниках Фонду не перевищують 200 тисяч грн, а тому повністю підпадають під гарантії. Сума таких вкладів становить 245 млрд грн.

При цьому на решту 2% громадян, вклади яких вже не гарантуються повністю державою, припадає більша частина в системі – біля 400 млрд грн.