США будуть платити за інформацію про активи російських клептократів

США, ЄС, Канада, Австралія та Британія створили опергрупу для розшуку активів російських олігархів та чиновників, а Мінфін США запускає платформу виплат за інформацію про активи клептократів.

Про це повідомив Мінфін США.

Так, група складатиметься з Міністерства фінансів та Міністерства юстиції кожного з членів групи. Вони обмінюватимуться даними про активи для того, аби далі запроваджувати потрібні заходи: санкції, арешт конфіскація та кримінальне розслідування.

"Ми вже працюємо з нашими міжнародними партнерами, щоб заморозити та конфіскувати майно, що належить російським олігархам, які потрапили під санкції по всьому світу", — сказав генеральний прокурор Меррік Ґарленд. "Ми продовжимо працювати разом, щоб вжити всіх необхідних дій проти тих, чиї злочинні дії дозволяють уряду Росії продовжувати несправедливу війну проти України".

Мінфін США також запускає програму винагород Kleptocracy Asset Recovery Rewards Program. В рамках неї людина може отримати винагороду за інформацію, що призведе до арешту, обмеження або конфіскації активів, пов’язаних з корупцією іноземного уряду, у тому числі – уряд Російської Федерації.

Нагадуємо:

У складі Міністерства юстиції США з’явилася оперативна група, що займатиметься стягненням нелегальних активів російських олігархів в рамках запроваджених країною санкцій.