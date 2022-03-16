МВФ позбавив російського представника почесного звання

Міжнародний валютний фонд позбавив представника від Росії Алєксєя Можина звання дуаєна через тиск багатьох учасників фонду, зокрема США, Британії та Канади.

Про це повідомляє Financial Times.

"Виконавча рада ухвалила рішення тимчасово призупинити роль дуаєна з огляду на роль Росії у війні проти України та її потенційний вплив на здатність виконавчого директора від Росії ефективно виконувати це завдання", – сказав речник МВФ у заяві для FT.

Роль дуаєна, яку Можин обіймає з 2015 року, є радше почесним званням, яке присвоюється члену з найдовшим стажем роботи і не несе жодних офіційних обов’язків чи повноважень. Часом дуаєна заміщає директора-розпорядника, який очолює раду та відповідає за скликання засідань та сприяння обговоренню.

Але після російського вторгнення в Україну кілька членів МВФ визнали неприйнятним для Можина виконання будь-яких церемоніальних обов’язків від імені ради. Питання про перегляд статусу буде розглянуто до кінця року.

Такий крок для МВФ є хоч і символічним, але більш осяжним методом покарання Росії. Щодо можливого виключення Росії з Фонду, рішення потребуватиме майже одностайної підтримки ради директорів, де РФ має квоту голосування у 2,59% проти, наприклад, 16,5% у США.

Нагадуємо:

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль офіційно звернувся до країн-союзниць із закликом припинити членство Росії та Білорусі в Міжнародному валютному фонді та Групі Світового банку.