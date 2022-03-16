Україна не підвищуватиме тарифи на електроенергію у воєнний час

Україна не збирається підвищувати ціни на електроенергію для населення в умовах розв'язаної Росією війни.

Про це в інтерв’ю Інтерфакс-Україна розповів міністр енергетики Герман Галущенко.

"Безумовно, ніхто тарифи не підвищуватиме. Я думаю, ми зараз розробимо певний алгоритм, який би допоміг усім генераціям спокійно пройти цей період", – заявив міністр.

Він зазначив, що схиляється до збереження діючої моделі спецзобов'язань з постачання населенню на ринку електроенергії. Але додав, що падіння рівня розрахунків за електроенергію позначилося і на генерації "Укргідроенерго" та "Енергоатома", які беруть участь у ПСО .

"Є питання, як це все збалансувати. Ми працюємо над цим. Є радикальні ідеї, але я прихильник того, що треба утримати механізм, який є", – зазначив міністр.

За словами Галущенка, рівень розрахунків на ринку електроенергії з початку війни впав на 30%.

Нагадуємо:

Тариф на електроенергію з 1 жовтня 2021 року для 80% населення України становитиме 1,44 грн за кВт-год за умови споживання до 250 кВт-год на місяць. Для всіх, хто споживає більше 250 кВт-год на місяць, ціна залишатиметься незмінною – 1,68 грн за весь обсяг споживання.