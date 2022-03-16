На яких АЗС можна заправити автівку: мапи

Війна спричинила кризу на українському паливному ринку, що обмежило пропозицію пального у мережах АЗС – але деякі дозволяють побачити наявність пального онлайн.

ЕП публікує посилання на карти мереж АЗС, які реалізували таку можливість.

Як раніше повідомлялося, через війну Україна втратила майже увесь імпорт пального, тобто 80% внутрішнього споживання.

Річ у тім, що внутрішнє споживання забезпечувалось переважно імпортом дизпального, бензину та скрапленого газу з Білорусі та Росії (понад 70% ринку) та морем (10%). Лише 20% потреб забезпечувалось за рахунок видобутої в Україні сировини та її переробки.

Поки трейдери домовляються з європейськими операторами про купівлю необхідних обсягів пального, українські автомобілісти кожен день шукають АЗС де можна придбати дефіцитні в нинішніх умовах бензин, дизель та скраплений газ.

Аби допомогти їм, деякі мережі АЗС реалізували можливість перегляду на власних сайтах даних про наявність того чи іншого пального на кожній з працюючих заправних станцій.

WOG – дані про наявність пального.

Авіас – дані про наявність пального.

ОККО – дані про наявність кожного виду палива, та ліміти продажу.

Параллель – дані про наявність пального.

SOCAR – дані про наявність пального.

Зазначимо, що на сайтах 8 мереж АЗС взагалі відсутні будь-які дані про пальне, а у 18 – про його наявність. Серед останніх, зокрема, такі великі мережі як KLO, Shell, UPG, AMIC та БРСМ-Нафта.

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