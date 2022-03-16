Всесвітню шахову олімпіаду перенесли з РФ в Індію
Рада Міжнародної федерації шахів (ФІДЕ) ухвалила рішення провести Всесвітню шахову олімпіаду-2022 в Індії (Ченнаї).
Про це йдеться у заяві ФІДЕ.
44-та шахова Олімпіада мала пройти у Москві та Ханти-Мансійську, але після вторгнення РФ в Україну її перенесли з Росії.
Тепер же ФІДЕ сххвалила заявку Індійської федерації на проведення змагань в Ченнаї.
Шахова олімпіада пройде у кінці липня - на початку серпня, точні дати ще обговорюються і будуть оголошені найближчими днями.
Нагадаємо:
Міжнародна федерація шахів (FIDE) відсторонила шахові збірні РФ і Білорусі у турнірах під егідою організації до подальшого повідомлення.
При цьому шахісти з обох країн зможуть взяти участь у індивідуальних турнірах під егідою FIDE під прапором організації.
Економічна правда
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