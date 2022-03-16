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Всесвітню шахову олімпіаду перенесли з РФ в Індію

Середа, 16 березня 2022, 14:58

Рада Міжнародної федерації шахів (ФІДЕ) ухвалила рішення провести Всесвітню шахову олімпіаду-2022 в Індії (Ченнаї).

Про це йдеться у заяві ФІДЕ.

44-та шахова Олімпіада мала пройти у Москві та Ханти-Мансійську, але після вторгнення РФ в Україну її перенесли з Росії.

Тепер же ФІДЕ сххвалила заявку Індійської федерації на проведення змагань в Ченнаї.

Шахова олімпіада пройде у кінці липня - на початку серпня, точні дати ще обговорюються і будуть оголошені найближчими днями.

Нагадаємо:

Міжнародна федерація шахів (FIDE) відсторонила шахові збірні РФ і Білорусі у турнірах під егідою організації до подальшого повідомлення.

При цьому шахісти з обох країн зможуть взяти участь у індивідуальних турнірах під егідою FIDE під прапором організації.

Економічна правда

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