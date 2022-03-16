Всі розділи
Укр / Рус

Шахові збірні РФ і Білорусі відсторонили від участі в турнірах FIDE

Середа, 16 березня 2022, 12:52

Міжнародна федерація шахів (FIDE) відсторонила шахові збірні РФ і Білорусі у турнірах під егідою організації до подальшого повідомлення.

Про це йдеться у заяві FIDE в Twitter.

Таке рішення ухвалили, "беручи до уваги поточні рекомендації МОК".

При цьому шахісти з обох країн зможуть взяти участь у індивідуальних турнірах під егідою FIDE під прапором організації.

"Я вважаю, що рішення ФІДЕ є виваженим і справедливим. Ми дотримуємося рекомендацій МОК і призупиняємо участь усіх російських та білоруських команд у всіх офіційних заходах ФІДЕ.

Однак ми вважаємо, що гравців із цих країн не можна позбавляти можливості грати в індивідуальних змаганнях, навіть якщо їм доведеться це робити під прапором ФІДЕ. Роль ФІДЕ – будувати мости, об’єднувати та допомагати світу ставати кращим. Спорт, і шахи зокрема, завжди були і є чудовим інструментом для цього", - заявив гендиректор FIDE Еміль Сутовський.

Економічна правда

"Економічна правда" тепер у Telegram. Ми відстежуємо, як швидко падає путінський режим та які компанії приєднуються до бойкоту агресора. Підписатись можна тут.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Росія Білорусь спорт

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Назад у минуле: російська VK Group хоче перезапустити месенджер ICQ 16 березня 2022, 10:52
S&P Dow Jones виключить з індексів облігації російських і білоруських емітентів 16 березня 2022, 10:26
Fitch вважатиме дефолтом купонні виплати РФ за облігаціями в рублях 16 березня 2022, 09:45
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті