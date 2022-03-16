Шахові збірні РФ і Білорусі відсторонили від участі в турнірах FIDE
Міжнародна федерація шахів (FIDE) відсторонила шахові збірні РФ і Білорусі у турнірах під егідою організації до подальшого повідомлення.
Про це йдеться у заяві FIDE в Twitter.
Таке рішення ухвалили, "беручи до уваги поточні рекомендації МОК".
При цьому шахісти з обох країн зможуть взяти участь у індивідуальних турнірах під егідою FIDE під прапором організації.
"Я вважаю, що рішення ФІДЕ є виваженим і справедливим. Ми дотримуємося рекомендацій МОК і призупиняємо участь усіх російських та білоруських команд у всіх офіційних заходах ФІДЕ.
Однак ми вважаємо, що гравців із цих країн не можна позбавляти можливості грати в індивідуальних змаганнях, навіть якщо їм доведеться це робити під прапором ФІДЕ. Роль ФІДЕ – будувати мости, об’єднувати та допомагати світу ставати кращим. Спорт, і шахи зокрема, завжди були і є чудовим інструментом для цього", - заявив гендиректор FIDE Еміль Сутовський.
Економічна правда
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