Найбільші іноземні компанії фінансують РФ на 20 мільярдів доларів щороку: хто вони

Найбільші іноземні компанії, які залишилися в Росії, за винятком банків, щорічно сплачують близько 20 млрд дол у російський бюджет – майже половина цих коштів припадає на тютюнових гігантів.

Про це йдеться у статті ЕП.

Деякі компанії зробили показові кроки щодо скорочення рекламних бюджетів або інвестицій, однак повністю свою діяльність не припинили і продовжують обслуговувати ринок окупанта. Такі заходи дозволяють компаніям зберігати прибутки і є спробою перечекати період агресії.

Щодо тютюнових компаній, одразу піти з ринку РФ їм важко, адже ці виробники залежні від російських споживачів. Країни Східної Європи входять до провідної десятки за обсягами вживанням сигарет на душу населення. Російський ринок серед них найбільший.

Лідером за виручкою серед іноземних компаній у Росії є Philip Morris. У 2020 році цей американський гігант виручив з ринку РФ 359 млрд руб (5 млрд дол). Зараз компанія лише оголосила про намір вийти з Росії.

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За даними Stat Space, російський ринок у виручці Japan Tobacco International становить 21,2%, Philip Morris – 17,3%.

Інвестиції в нові потужності готові згортати майже всі компанії, однак малоймовірно, що виробники сигарет у найближчий час припинять співпрацю з країною-окупантом.

На всі три тютюнові компанії припадає половина всіх податкових надходжень до російського бюджету серед іноземних компаній, які залишилися в Росії, – 9,1 млрд дол.

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